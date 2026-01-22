22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
0-1
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
4-1
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
0-050'
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
2-0
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
2-1
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
3-1
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
1-1
22 Ocak
Braga-N. Forest
1-0
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
3-1
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
1-0
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
3-3
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
3-0
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
0-1
22 Ocak
Bologna-Celtic
2-2
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
1-0
22 Ocak
Young Boys-Lyon
0-1
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
1-1
22 Ocak
PAOK-Real Betis
2-0
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
2-1

Galatasaray Çağda Faktoring, evinde kayıp

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women E Grubu'ndaki dördüncü maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Praha'ya İstanbul'da 71-64 yenildi.

calendar 22 Ocak 2026 21:52 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 23:37
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 4. maçında sahasında Çekya temsilcisi USK Prag'a 71-64 yenildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-11 önde geçen konuk ekip, soyunma odasına da 48-31 üstün girdi.

İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Çekya ekibi, üçüncü periyodu 63-45, maçı da 71-64 önde tamamladı.


Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Marine Johannes 18, Awak Kuier 14 sayıyla oynadı. Konuk takımda Janelle Salaun ile Pauline Astier 16'şar sayıyla galibiyette katkı verdi.

Sarı-kırmızılı takım, 2. yenilgisini yaşadı. USK Prag ise 6. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu (Romanya), Sava Cetkovic (Karadağ)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 7, Smalls 6, Juhasz 8, Johannes 18, Kuier 14, Williams 6, Gökşen Fitik, Ayşe Cora Yamaner 1, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram

USK Prag: Cazorla 2, Carleton 5, Ayayi 10, Astier 16, Jones 8, Pribylova 3, Malikova 3, Salaun 16, Hof 4, Cechova 4

1. Periyot: 11-23

Devre: 31-48

3. Periyot: 45-63

Beş faulle çıkan: 36.33 Astier (USK Prag)

