Fenerbahçe Beko'nun konuğu Kosner Baskonia

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.Mücadeleyi Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya) ve Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü yönetecek.Tedavileri devam eden Arturs Zagars, Scottie Wilbekin, Bonzie Colson ve Chris Silva, Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz karşısında forma giyemeyecek. Wade Baldwin IV ve Brandon Boston Jr'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.Ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. 8 galibiyete sahip İspanyol ekibi ise 15. sırada.Dubai Basketbol mağlubiyetinin ardından iç sahada Valencia Basket'i 82-79'luk skorla geçen Fenerbahçe Beko, son maçında ise Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 yendi.İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 108-93 galip tamamlamıştı.Sarunas Jasikevicius: "Maça savunmada iyi başlamamız gerekiyor. Baskonia ile en son oynadığımız maçta bize karşı çok rahat skor bulmuşlardı. Timothe Luwawu-Cabarrot'a ekstra dikkat etmeli ve kendi oyunumuzu oynamaya çalışmalıyız."Onuralp Bitim: "Bologna'da aldığımız önemli galibiyetin ardından Baskonia maçına odaklanmış durumdayız. Hedefimiz, çift maç haftasını kayıpsız tamamlamak. Savunma ve hücum etkinliğimizi geliştirerek taraftarlarımızın da desteğiyle kazanmak istiyoruz."