22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
0-1
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
4-1
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
0-2
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
2-0
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
2-1
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
3-1
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
1-1
22 Ocak
Braga-N. Forest
1-0
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
3-1
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
1-0
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
3-3
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
3-0
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
0-1
22 Ocak
Bologna-Celtic
2-2
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
1-0
22 Ocak
Young Boys-Lyon
0-1
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
1-1
22 Ocak
PAOK-Real Betis
2-0
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
2-1

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Kosner Baskonia

EuroLeague'de liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, Kosner Baskonia'yı ağırlayacak.

calendar 23 Ocak 2026 01:21 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 01:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya) ve Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Tedavileri devam eden Arturs Zagars, Scottie Wilbekin, Bonzie Colson ve Chris Silva, Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz karşısında forma giyemeyecek. Wade Baldwin IV ve Brandon Boston Jr'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE ZİRVE MÜCADELESİNDE

Ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. 8 galibiyete sahip İspanyol ekibi ise 15. sırada.

Dubai Basketbol mağlubiyetinin ardından iç sahada Valencia Basket'i 82-79'luk skorla geçen Fenerbahçe Beko, son maçında ise Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 yendi.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 108-93 galip tamamlamıştı.

SARAS: "SAVUNMADA İYİ BAŞLAMALIYIZ"

Sarunas Jasikevicius: "Maça savunmada iyi başlamamız gerekiyor. Baskonia ile en son oynadığımız maçta bize karşı çok rahat skor bulmuşlardı. Timothe Luwawu-Cabarrot'a ekstra dikkat etmeli ve kendi oyunumuzu oynamaya çalışmalıyız."

ONURALP: "ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Onuralp Bitim: "Bologna'da aldığımız önemli galibiyetin ardından Baskonia maçına odaklanmış durumdayız. Hedefimiz, çift maç haftasını kayıpsız tamamlamak. Savunma ve hücum etkinliğimizi geliştirerek taraftarlarımızın da desteğiyle kazanmak istiyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
