Fenerbahçe Beko'nun konuğu Kosner Baskonia

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya) ve Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Tedavileri devam eden Arturs Zagars, Scottie Wilbekin, Bonzie Colson ve Chris Silva, Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz karşısında forma giyemeyecek. Wade Baldwin IV ve Brandon Boston Jr'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.
FENERBAHÇE ZİRVE MÜCADELESİNDE
Ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. 8 galibiyete sahip İspanyol ekibi ise 15. sırada.
Dubai Basketbol mağlubiyetinin ardından iç sahada Valencia Basket'i 82-79'luk skorla geçen Fenerbahçe Beko, son maçında ise Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 yendi.
İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI
İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 108-93 galip tamamlamıştı.
SARAS: "SAVUNMADA İYİ BAŞLAMALIYIZ"
Sarunas Jasikevicius: "Maça savunmada iyi başlamamız gerekiyor. Baskonia ile en son oynadığımız maçta bize karşı çok rahat skor bulmuşlardı. Timothe Luwawu-Cabarrot'a ekstra dikkat etmeli ve kendi oyunumuzu oynamaya çalışmalıyız."
ONURALP: "ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"
Onuralp Bitim: "Bologna'da aldığımız önemli galibiyetin ardından Baskonia maçına odaklanmış durumdayız. Hedefimiz, çift maç haftasını kayıpsız tamamlamak. Savunma ve hücum etkinliğimizi geliştirerek taraftarlarımızın da desteğiyle kazanmak istiyoruz."
