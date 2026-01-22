Galatasaray HDI Sigorta, Lublin'e kaybetti

Galatasaray HDI Sigorta, 2026 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-1 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 29 Ocak'ta sahasında bir diğer temsilcimiz Halkbank ile karşılaşacak.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Can, Gökçen, Ahmet, Wright, Maar, Alonso, Hasan (L), Caner (L)
BOGDANKA LUK LUBLIN: Young, Mc Carthy, Henno, Leon, Grozdanov, Komenda, Hoss (L) (Gyimah, Sasak)
SETLER: 26-24, 17-25, 19-25, 18-25
SÜRE: 110 dakika
Sarı-kırmızılılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 29 Ocak'ta sahasında bir diğer temsilcimiz Halkbank ile karşılaşacak.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Can, Gökçen, Ahmet, Wright, Maar, Alonso, Hasan (L), Caner (L)
BOGDANKA LUK LUBLIN: Young, Mc Carthy, Henno, Leon, Grozdanov, Komenda, Hoss (L) (Gyimah, Sasak)
SETLER: 26-24, 17-25, 19-25, 18-25
SÜRE: 110 dakika