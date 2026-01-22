Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 74-68 yenildi.Lacivert-beyazlıların hücumda etkisiz başladığı müsabakanın ilk dakikalarında konuk takımı durdurmakta zorlandı. Olympiakos, Dorsey'in skorer oyunuyla maça 8-0'lık seriyle girdi. Ercan Osmani'nin basketleriyle farkı 4 sayıya indiren Anadolu Efes, 5. dakikayı 11-7 geride geçti. Dorsey'e Vezenkov ve Wakup'un da katılmasıyla farkın kapanmasına engel olan Yunan temsilcisi, 7. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 7-17. Hücumda düşük yüzdede kalan Anadolu Efes, ilk çeyreği 25-13 geride kapattı.Karşılaşmanın ikinci çeyreği uzun süre karşılıklı basketler ve çift haneli konuk takım üstünlüğüyle devam etti. Olympiakos, son bölümde üstün oynadı ve devre arasına 17 sayı farkla 48-31 önde girdi.İkinci devreye daha iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı verirken Dozier ve Ercan'ın elinden bulduğu 14 sayıyla farkı 5'e indirdi: 45-50. İkinci yarının başındaki şoktan Hall'ın 26. dakikadaki basketiyle çıkan Olympiakos, ev sahibi takımın farkı daha da kapatmasını engelledi. Lacivert-beyazlılar, 17 sayı geride girdiği üçüncü periyotu 7 sayı farkla 58-51 geride tamamladı.Maçın son çeyreğinde Anadolu Efes taraftarının desteğiyle dönebilmek, Olympiakos ise üstünlüğünü koruyabilmek için büyük mücadele verdi. Rakibini savunmada durduran lacivert-beyazlılar, 36. dakikada Lee'nin 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya (61-63) indirdi. Savunma sertliğini artırarak hücumda hata yapmayan Yunan takımı, parkeden 74-68 galip ayrıldı.Lacivert-beyazlılarda Dozier'in 16, Lee'nin 13 ve Ercan'ın 10 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Konuk takımda 19 sayıyla maçın en skoreri olan Vezenkov, 11'er sayı üreten Dorsey ile Fournier galibiyeti getirdi.Anadolu Efes, 8'i üst üste olmak üzere 18. yenilgisini yaşadı. Bir maçı eksik Olympiakos ise 15. kez galip geldi.: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Hugues Thepenier (Fransa): Weiler-Babb 6, Cordinier 8, Dessert 2, Ercan Osmani 10, Dozier 16, Beaubois, Kai Jones 6, Lee 13, Swider 3, Şehmus Hazer, Smits 4: Walkup 6, Papanikolaou 2, Dorsey 11, Vezenkov 19, Tyrique Jones 2, Hall 10, Fournier 11, Ward 9, Peters 4, Mckissic13-25: 31-48: 51-5836.49 Kai Jones (Anadolu Efes)