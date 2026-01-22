22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
0-1
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
4-1
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
0-048'
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
2-0
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
2-190'
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
3-1
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
1-1
22 Ocak
Braga-N. Forest
1-0
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
3-1
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
1-0
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
3-3
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
3-0
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
0-1
22 Ocak
Bologna-Celtic
2-2
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
1-0
22 Ocak
Young Boys-Lyon
0-1
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
1-1
22 Ocak
PAOK-Real Betis
2-0
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
2-1

Anadolu Efes'in kötü serisi bitmiyor!

Anadolu Efes, Euroleague'de Olympiakos'u ağırladığı karşılaşmayı 74-68'lik skorla kaybetti.

calendar 22 Ocak 2026 22:29 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 22:43
Anadolu Efes'in kötü serisi bitmiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 74-68 yenildi.

Lacivert-beyazlıların hücumda etkisiz başladığı müsabakanın ilk dakikalarında konuk takımı durdurmakta zorlandı. Olympiakos, Dorsey'in skorer oyunuyla maça 8-0'lık seriyle girdi. Ercan Osmani'nin basketleriyle farkı 4 sayıya indiren Anadolu Efes, 5. dakikayı 11-7 geride geçti. Dorsey'e Vezenkov ve Wakup'un da katılmasıyla farkın kapanmasına engel olan Yunan temsilcisi, 7. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 7-17. Hücumda düşük yüzdede kalan Anadolu Efes, ilk çeyreği 25-13 geride kapattı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreği uzun süre karşılıklı basketler ve çift haneli konuk takım üstünlüğüyle devam etti. Olympiakos, son bölümde üstün oynadı ve devre arasına 17 sayı farkla 48-31 önde girdi.


İkinci devreye daha iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı verirken Dozier ve Ercan'ın elinden bulduğu 14 sayıyla farkı 5'e indirdi: 45-50. İkinci yarının başındaki şoktan Hall'ın 26. dakikadaki basketiyle çıkan Olympiakos, ev sahibi takımın farkı daha da kapatmasını engelledi. Lacivert-beyazlılar, 17 sayı geride girdiği üçüncü periyotu 7 sayı farkla 58-51 geride tamamladı.

Maçın son çeyreğinde Anadolu Efes taraftarının desteğiyle dönebilmek, Olympiakos ise üstünlüğünü koruyabilmek için büyük mücadele verdi. Rakibini savunmada durduran lacivert-beyazlılar, 36. dakikada Lee'nin 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya (61-63) indirdi. Savunma sertliğini artırarak hücumda hata yapmayan Yunan takımı, parkeden 74-68 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlılarda Dozier'in 16, Lee'nin 13 ve Ercan'ın 10 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Konuk takımda 19 sayıyla maçın en skoreri olan Vezenkov, 11'er sayı üreten Dorsey ile Fournier galibiyeti getirdi.

Anadolu Efes, 8'i üst üste olmak üzere 18. yenilgisini yaşadı. Bir maçı eksik Olympiakos ise 15. kez galip geldi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Hugues Thepenier (Fransa)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 6, Cordinier 8, Dessert 2, Ercan Osmani 10, Dozier 16, Beaubois, Kai Jones 6, Lee 13, Swider 3, Şehmus Hazer, Smits 4

Olympiakos: Walkup 6, Papanikolaou 2, Dorsey 11, Vezenkov 19, Tyrique Jones 2, Hall 10, Fournier 11, Ward 9, Peters 4, Mckissic

1. Periyot: 13-25

Devre: 31-48

3. Periyot: 51-58

5 Faulle çıkan: 36.49 Kai Jones (Anadolu Efes)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.