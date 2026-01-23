23 Ocak
Beşiktaş'a 2.3 milyar TL'lik kazanç!

Beşiktaş'ta taraftar ve teknik ekip takviye beklerken yönetim, ekonomik olarak büyük bir operasyona imza attı. Ayrılan isimlerden 44 milyon euro (yaklaşık 2.3 milyar TL) elde etti.

23 Ocak 2026
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kapsamlı kadro değişimi rakamlarla ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların, 17 Ağustos 2024'te Eyüpspor ile oynanacak sezon açılış maçından bir gün önce çekilen idman fotoğrafında yer alan futbolcuların hiçbirinin bugün kadroda bulunmadığı ortaya çıktı. O karede bulunan 13 oyuncunun tamamı, kariyerlerine farklı kulüplerde devam ederken Necip Uysal ise son kararla kadro dışı bırakıldı. 

30 OYUNCU GİTTİ, DEV GELİR SAĞLANDI



Beşiktaş, yalnızca yaz aylarından bu yana 30 futbolcuyla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar bu süreçte bonservis ve kiralama gelirlerinden toplam 44 milyon euro (yaklaşık 2.3 milyar TL) kazandı.

Bonusların devreye girmesi halinde bu rakamın 59 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

Öte yandan Al Musrati, Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonları toplamda 27.5 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu üç oyuncudan da önemli bir gelir potansiyeli söz konusu.

ÖNE ÇIKAN AYRILIKLAR

Gedson Fernandes: 20.7 milyon € + 7.2 milyon € bonus → Spartak Moskova

Rafa Silva: 6 milyon € + 1 milyon € bonus → Benfica

Al Musrati: 2 milyon € kiralama + 7 milyon € opsiyon → Hellas Verona

Semih Kılıçsoy: 1 milyon € kiralama + 12 milyon € opsiyon → Cagliari

Ernest Muçi: 1 milyon € kiralama + 8.5 milyon € opsiyon → Trabzonspor

Mert Günok: Sözleşmesi feshedildi → Fenerbahçe

Gabriel Paulista: Corinthians

Ciro Immobile: Sözleşmesi feshedildi

Alexander Oxlade-Chamberlain: Sözleşmesi feshedildi

DİĞER AYRILIKLAR

Keny Arroyo, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl, Can Keleş, Joao Mario, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Kerem Ay, Yakup Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Arda Berk Özüarap ve Cemal Azad Demir de farklı bedel ve anlaşmalarla siyah-beyazlılardan ayrılan isimler arasında yer aldı.



