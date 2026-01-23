22 Ocak
Unai Emery: "Fenerbahçe ve hocasına saygı duyuyorum"

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery, sergilenen performanstan ve alınan 3 puandan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Unai Emery: 'Fenerbahçe ve hocasına saygı duyuyorum'
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, maçta çok iyi performans gösterdiklerini söyledi.
 
Chobani Stadı'ndaki müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Emery, mücadeleden 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu belirtti.
 
UEFA Avrupa Ligi'ni ciddiye aldıklarını dile getiren Emery, "Her şeyi kazanmak kolay değil. Bugün çok şeyi kazandık, çok mutluyum. Gösterdiğimiz mücadeleden ve 3 puandan mutluyum. Ligde 7. haftada ilk 8'i garantiledik. Bu, bu lige nasıl saygı duyduğumuzu gösteriyor ve bu bizi gururlandırıyor. Yolda bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Dengede olmalı ve her maça odaklanmalıyız." diye konuştu.
 
Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu aktaran Emery, "Bizim için bu sene net hedef var o da kupayı kazanmak. Burayı kazanınca UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabiliyorsunuz. Premier Lig'de çok takım bu yolda mücadele ediyor, oradan gitmek zor. Fenerbahçe de kupaya gidebilecek takımlardan birisi. Aston Villa 3 yıl önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynamış bir takım. Edindiğimiz bu tecrübelerle daha güçlü olmak istiyoruz. Hayalim tabi Aston Villa ile kupalar kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.
 
Çok önemli bir maç oynadıklarını ve bu tarz "anahtar maçları" kazanarak tecrübe edindiklerini dile getiren Emery, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Bugün çok önemli bir maçtı. Bu atmosferde futbolcular bu kadar ısıran bir rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini gösterdiler. Bu tarz anahtar maçları kazanarak hem tecrübe kazanıyor hem de takım olarak daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Fenerbahçe'de oyuncuların kapasitesi oldukça iyi. Topu verince yüksek pres planlıyoruz. Bunda çok istekliyiz. Bunu yapmazsak acı çekebiliriz. Geçiş oyunlarını da seviyoruz. Asensio ve Duran önceden bizim takımızdaydı, bunlar önemli oyuncular. Onları takımda tutmak istedik ama şu an rakipteler. İyi kadroları ve iyi bir hocaları var. Bizim amacımız geçiş oyunu ve duran toplarla maçları kazanmak ve bu arzuyla devam etmek. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum. Bence ligdeki performansları mükemmel. Avrupa'da her maça adapte olmanız gerekiyor. Beklediğimiz gibi karakterle oynadılar. Biz açık alanları kapatmaya çalıştık. Kazandık ama kaybedebilirdik. Fenerbahçe'ye ve hocasına oldukça saygı duyuyorum."
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
