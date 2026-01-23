22 Ocak
İsrail'de Ergin Ataman'a büyük terbiyesizlik

İsrailli taraftarlar, Panathinaikos'un başında bulunan Ergin Ataman'a büyük terbiyesizlik yaptı.

22 Ocak 2026 21:18 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 00:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsrail'de Ergin Ataman'a büyük terbiyesizlik
EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.

İsrailli taraftarlar, Panathinaikos'un maçın oynanacağı salona geldiği dakikalarda kapı önünde hazır bekledi.

Ergin Ataman otobüsten indikten sonra İsrailli taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla karşılaştı.


Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı o bölgeden hızlıca uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü.

Öte yandan Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'e 75-71'lik skorla kaybetti.

ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA

Ergin Ataman'ın Maccabi Tel Aviv maçının ardından şu açıklamaları yaptı;

"Biz EuroLeague olarak, NBA ile rekabet halindeyiz. EuroLeague için 'Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi ligi' diyorum. Ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10000 kişi beni soyunma odamızın önünde bekleyip, 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir.

Ben böyle bir şey NBA'de görmedim. Ben, EuroLeague ile NBA'i karşılaştırmaya devam ederim ama bu spor değil. Ben işimi yapıyorum. Ben, Maccabi Tel Aviv'i Play-Off'ta eleyerek Final-Four'a kaldım ve şampiyon oldum. Tek yaptığım şey buydu. Hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin bakalım."



