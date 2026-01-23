22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
0-1
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
4-1
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
0-049'
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
2-0
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
2-190'
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
3-1
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
1-1
22 Ocak
Braga-N. Forest
1-0
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
3-1
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
1-0
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
3-3
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
3-0
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
0-1
22 Ocak
Bologna-Celtic
2-2
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
1-0
22 Ocak
Young Boys-Lyon
0-1
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
1-1
22 Ocak
PAOK-Real Betis
2-0
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
2-1

Fenerbahçe Opet, Final Six'i garantiledi!

Fenerbahçe Opet deplasmanda Umana Reyer Venezia'yı devirdi ve Final Six'i garantileyen ilk takım oldu.

22 Ocak 2026
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe Opet, Final Six'i garantiledi!
Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women 2. Tur F Grubu 4. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'i 71-61 yendi.

Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk periyodunu 27-18 önde geçen sarı-lacivertliler, devreyi de 51-30 üstün kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 59-49 önde tamamlarken maçı da 71-61 kazandı.


Fenerbahçe Opet'te Gabby Williams ile Iliana Rupert'in 18'er sayısı galibiyete katkı sağlarken, ev sahibinde ise Ivana Dojkic, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Organizasyonda 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Opet, ikinci tur maçlarının bitmesine 2 hafta kala Altılı Final'i garantiledi. İtalyan ekibi ise bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
