22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
0-1
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
4-1
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
0-049'
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
2-0
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
2-190'
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
3-1
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
1-1
22 Ocak
Braga-N. Forest
1-0
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
3-1
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
1-0
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
3-3
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
3-0
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
0-1
22 Ocak
Bologna-Celtic
2-2
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
1-0
22 Ocak
Young Boys-Lyon
0-1
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
1-1
22 Ocak
PAOK-Real Betis
2-0
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
2-1

PFDK'dan Süper Lig kulüplerine para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'de çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle 5 kulübe para cezası verdi.

calendar 23 Ocak 2026 00:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.
 
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanan maçlarda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe ile Göztepe'ye 1'er milyon, Trabzonspor'a 860, Hesap.com Antalyaspor'a 160 bin para cezası verdi. PFDK, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Samsunspor'u ise 220 bin para cezasına çarptırdı.
 
Trendyol 1. Lig'de ise Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Erzurumspor FK'ye 375 bin lira para cezası uygulandı.
 
Ayrıca Sipay Bodrum FK formasını giyen Arlind Ajeti ise Özbelsan Sivasspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası aldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
