Alvaro Morata: ''Bugün kazanmamız önemliydi''

İspanya'nın golcüsü Alvaro Morata, Hırvatistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Alvaro Morata: ''Bugün kazanmamız önemliydi''
EURO 2024'te Hırvatistan'ı 3-0 yenen İspanya'da takımının ilk golünü kaydeden Alvaro Morata, maçın ardından konuştu.

Alvaro Morata zor bir rakibi yendiklerini söyleyerek, "Çok rekabetçi ve büyük yıldızları olan bir takıma karşı oynadık. Her organizasyonu kazanmak için çabalıyorlar. Zor olacağını biliyorduk. Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi.'' dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca, ''Sıradaki maçımız İtalya ile. Buradan kamp yaptığımız tesise dönüp biraz dinleneceğiz ve hemen bu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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