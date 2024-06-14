Haber Tarihi: 14 Haziran 2024 16:23 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 16:23

EURO 2024: Türkiye maçları, fikstürü, grubu, puan durumu

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için geri sayım başladı. Bir ay sürecek olan EURO 2024'te fikstüründe 51 maç oynanacak, Türkiye ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacak.

EURO 2024: Türkiye maçları, fikstürü, grubu, puan durumu
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Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu olan EURO 2024 Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Tüm hazırlıkların tamamlandığı turnuvada artık ilk maç olan Almanya İskoçya mücadelesi bekleniyor. Turnuva, 31 gün sürecek. 24 milli takımın mücadele edeceği şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

EURO 2024'TE TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ

F Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

18 Haziran 2024:

Türkiye-Gürcistan

Portekiz-Çekya

22 Haziran 2024:

Türkiye-Portekiz

Gürcistan-Çekya

26 Haziran 2024:

Çekya-Türkiye

Gürcistan-Portekiz

EURO 2024 İLK MAÇ HANGİ GÜN?

EURO 2024'ün açılış maçı yarın Münih'te oynanacak.

Turnuvanın ev sahibi Almanya, A Grubu müsabakasında (TSİ) 22.00'de İskoçya'yı ağırlayacak.

Münih Futbol Arena'da (Allianz Arena) yapılacak müsabakayı 66 bin futbolsever tribünde, milyonlarcası ise televizyon başında takip edecek.

Şampiyonadaki tüm maçlar, Türkiye'de TRT'de yayımlanacak.

TÜRKİYE'DEN BİR HAKEM GÖREV ALACAK

EURO 2024'te görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem, Halil Umut Meler.
Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak.

Turnuvada 37 yaşındaki Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını yapacak hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.

SÜPER LİG'DEN 25 OYUNCU

EURO 2024'te geride kalan sezon Süper Lig'de forma giyen 25 futbolcu, ülkelerini temsil edecek.

Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'nın ardından turnuvaya en fazla oyuncu gönderen 6. lig olarak öne çıktı.

Turnuvada Fenerbahçe'den 7, Galatasaray ve Beşiktaş'tan dörder, Trabzonspor ve Gaziantep FK'den üçer, Başakşehir, Antalyaspor, Sivasspor ve Konyaspor'dan birer futbolcu yer alacak.

ALMANYA İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ikinci kez düzenleyecek.

Turnuvayı düzenlemek için Türkiye ile yarışan Almanya, 2017'deki UEFA İcra Kurulu toplantısında 4'e karşı 12 oyla ev sahipliğini kazandı.

Organizasyona ilk kez 1988 yılında ev sahipliği yapan Almanya, Avrupa Şampiyonası'nı birden fazla düzenleyen 4. ülke olacak.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyinde futboldaki en önemli turnuvası şu ana dek 14 farklı ülkede organize edildi.

EURO 2024 HANGİ STATLARDA OYNANACAK

EURO 2024, Almanya'nın 10 şehrinde ve stadında düzenlenecek.

Turnuvaya başkent Berlin'in yanı sıra Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stutgart ve Düsseldorf kentleri ev sahipliği yapacak.

Şehirlere göre statlar ve kapasiteleri şöyle: Şehir Stat Kapasite Berlin Berlin Olimpiyat Stadı 71 bin Leipzig Leipzig Stadı 40 bin Hamburg Volkspark Stadı 49 bin Dortmund BVB Stadı 62 bin Stuttgart Stuttgart Arena 51 bin Gelsenkirchen AufSchalke Arena 50 bin Düsseldorf Düsseldorf Arena 47 bin Frankfurt Frankfurt Arena 47 bin Köln Köln Stadı 43 bin Münih Münih Futbol Arena 66 bin
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