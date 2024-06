EURO 2024'ün üçüncü gününde 3 maç

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Piotrowski, Moder, Zalewski, Zielinski, Buksa



Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo



DANİMARKA - SLOVENYA



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka karşı karşıya gelecek.



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. Stuttgart kentindeki 51 bin kişi kapasiteli Stuttgart Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.



Müsabakada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Bekim Zogaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Litvanya'dan Donatas Rumsas olacak.



ELEMELERDE KARŞILAŞTILAR



EURO 2024 elemelerinde karşı karşıya gelen Slovenya ile Danimarka, finallerde de aynı gruba düştü.



Elemelerde H Grubu'nda yer alan iki takım da 22'şer puan topladı. Danimarka, averajla lider olurken, Slovenya ikinci sırayı alarak adını finallere yazdırdı.



İki takım arasında eleme grubunda oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanırken ikinci müsabakayı Danimarka 2-1 kazandı.



MUHTEMEL 11'LER



Slovenya: Oblak, Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko



Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Wind



SIRBİSTAN - İNGİLTERE



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.



Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.



Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek.



EURO 2020'nin son finalisti İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor.



Sırbistan da zorlu gruptan çıkma adına İngiltere karşısında puan alma peşinde olacak.



ŞAMPİYONA YOLCULUKLARI



İngiltere, şampiyonanın elemelerinde etkili bir performansa imza attı.



Elemelerde İtalya, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Malta ile mücadele eden İngiltere, grubunu namağlup lider tamamladı. Grupta oynadığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 beraberlik ayrılan İngiltere, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 4 gol gördü.



Sırbistan ise Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile mücadele ettiği 2. sırada tamamlarken, 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.



KAPTAN TADIC SAHNE ALACAK



Sırbistan, Süper Lig'de önemli bir ismi kadrosunda barındırıyor.



Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.



Tecrübeli oyuncunun, karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.



MUHTEMEL 11'LER



Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic



İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane





