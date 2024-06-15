Fenerbahçe'de Sadio Mane gelişmesi

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Sadio Mane transferinde kulübünün kiralık gitmesine onay vermesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Sadio Mane gelişmesi
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15 Haziran 2024 10:15
Fenerbahçe'de son günlerde transferin favori ismi Sadio Mane.

EURO 2024'ün başlaması sonrası yönetim önceliği, turnuva dışında kalan futbolculara verdi. Sportif direktör Mario Branco, önümüzdeki hafta 32 yaşındaki yıldızın menajeri Bjorn Bezemer ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Taraftarlar bu buluşmada yaşanacak gelişmeleri merakla beklerken, Suudi Arabistan basınından, heyecan yaratan bir haber geldi. Buna göre Al-Nassr'ın yöneticileri, yeni sezonda Avrupa'da oynamak isteyen Sadio Mane ile bir görüşme gerçekleştirecek.



Bu buluşmada Mane'nin kariyeriyle ilgili planları sorulacak. Al-Nassr'ın, Senegalli yıldızın ayrılığı konusunda engel çıkarmayacakları, yapılacak görüşmede 32 yaşındaki oyuncuya ilk etapta kiralık olarak ayrılmasının teklif edileceği kaydedildi.

DAHA FAZLA BÜTÇE KALACAK

Mane'nin bunu kabul etmesi, ekonomik anlamda Fenerbahçe'yi de fazlasıyla rahatlatacak konuma getirecek. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katması halinde, transfer edilecek diğer isimlere çok daha fazla bütçe ayırma fırsatı yakalamış olacak.

Önümüzdeki hafta Sadio Mane konusunda önemli gelişmeler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 46 resmi maça çıkan Sadio Mane bu karşılaşmalarda 19 gol, 11 asistlik skor katkısı sağladı. 

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