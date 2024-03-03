Slovenya ve Danimarka karşı karşıya geliyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka, Stuttgart Arena'da karşılaşacak.

Slovenya ve Danimarka karşı karşıya geliyor
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka 16 Haziran Pazar (yarın) karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. Stuttgart kentindeki 51 bin kişi kapasiteli Stuttgart Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Müsabakada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Bekim Zogaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Litvanya'dan Donatas Rumsas olacak.

ELEMELERDE KARŞILAŞTILAR

EURO 2024 elemelerinde karşı karşıya gelen Slovenya ile Danimarka, finallerde de aynı gruba düştü.

Elemelerde H Grubu'nda yer alan iki takım da 22'şer puan topladı. Danimarka, averajla lider olurken, Slovenya ikinci sırayı alarak adını finallere yazdırdı.

İki takım arasında eleme grubunda oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanırken ikinci müsabakayı Danimarka 2-1 kazandı.

SLOVENYA İLKİN PEŞİNDE

Slovenya, hem Avrupa Şampiyonası tarihindeki hem de Danimarka'ya karşı ilk galibiyetini kovalayacak.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve grup aşamasını geçemedi.

İki takım arasında oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini Danimarka, birini ise Slovenya kazandı.

Danimarka, söz konusu maçlarda 14 gol atarken, rakibine sadece 3 gol fırsatı tanıdı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2Macaristan00000000
3İsviçre00000000
4İskoçya100115-40
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