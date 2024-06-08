Haber Tarihi: 08 Haziran 2024 15:16 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 15:16

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

YKS sınav sonuçları 2024, 8-9 Haziran'da gerçekleşecek üniversite sınavının ilk oturumunun ardından araştırılmaya başlandı. Üniversiteye giriş kapsamında milyonlarca öğrencinin katılımı ile YKS sınavı Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran'da sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayında ilan edileceği bildirildi. Yapılan değerlendirme sonrası YKS sonuçları ÖSYM.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, erken açıklanır mı? ÖSYM YKS üniversite sınavı sonuç tarihi

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024
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2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanır, 8 Haziran sınavı ile gündemde yer almaya başladı. Üniversite sınav heyecanı başladı. YKS TYT oturumu 8 Haziran, AYT ve YDT oturumu ise 9 Haziran'da düzenlenecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 ayrı oturumda gerçekleşecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı? İşte, 2024 YKS sonuç tarihi..

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz'da açıklayacak

YKS TYT AYT YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA?

TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS SONUÇLARI 2024 NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS TYT,AYT ve YDT sonuçları erişime açıldığında, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecektir.
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