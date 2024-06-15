Fenerbahçe Beko resmen harekete geçti

Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezonun çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe Beko, yıldız isim için harekete geçti.



RESMİ TEKLİF YAPILDI



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Beko, Bonzie Colson için resmi teklif yaptı.



Haberin detaylarında Maccabi Tel-Aviv forması giyen 28 yaşındaki kısa forvet için teklif yaptığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması beklendiği söylendi.



40 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Maccabi Tel-Aviv formasıyla 40 resmi maça çıkan Bonzie Colson bu karşılaşmalarda 12.6 sayı, 5.3 ribaund ve 1.2 top çalma istatistikleri tutturdu.





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