İsviçre, Macaristan'ı geçip avantajı kaptı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

İsviçre, Macaristan'ı geçip avantajı kaptı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda Murat Yakın'ın ekibi İsviçre, Marco Rossi'nin yönetimindeki Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

Köln Stadyumu'nda oynanan maçta İsviçre'nin gollerini 12. dakikada Kwadwo Duah, 45. dakikada Michel Aebischer ve 90+3'te Breel Embolo kaydetti. Macaristan'ın tek golünü ise 66. dakikada Barnabas Varga kaydetti.

Macaristan'da maça kaptan olarak çıkan 23 yaşındaki Dominik Szoboszlai, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç kaptanı oldu.

Bu sonuçla birlikte İsviçre gruba 3 puanla başlarken, Macaristan grubun ilk maç haftasını puansız kapatmış oldu.

Grubun bir sonraki maç haftasında İsviçre ile İskoçya karşılaşırken, Macaristan ile Almanya karşı karşıya gelecek.

İlk maçların ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Almanya (3)
2- İsviçre (3)
3- Macaristan (0)
4- İskoçya (0)

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
Son Dakika Haberleri
İsviçre, Macaristan
İsviçre, Macaristan'ı geçip avantajı kaptı
Montella
Montella'dan İrfan Can Kahveci açıklaması
EURO 2024
EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev
Slovenya ve Danimarka karşı karşıya geliyor
Slovenya ve Danimarka karşı karşıya geliyor
Son finalist İngiltere, Sırbistan karşısında
Son finalist İngiltere, Sırbistan karşısında
Sporx Anasayfasına Dön