Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Yeşilay arasında imzalanan protokol kapsamında bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek için 10-14 Haziran tarihleri arasında TTF Ankara Tenis Merkezi'nde ilki düzenlenen Yeşilay Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi sona erdi.



Türkiye genelinde 13 yaş ve üzeri sporcular arasından 20 kulüpten 130 sporcunun mücadele ettiği 'Yeşilay Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi' ödül töreni TTF Ankara Tenis Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ni temsilen Yeşilay Spor Kulübü Sicil Lisans İşlemleri Koordinatörü Şevket Özerdem takdim etti. Tek erkeklerde şampiyon Alper Okay Meryumoğlu olurken 2'nci Kuzey Öner oldu. Tek kadınlarda şampiyon Ekin Selen Sever olurken 2'nci Eylül Asya Yılmaz oldu. Çift erkeklerde şampiyon Alper Okay Meryumoglu-Alper Baki Sarol olurken 2'nci Gökhan Bektaş-Efe Külah çifti oldu. Çift kadınlarda şampiyon Ekin Selen Sever-Eylül Asya Yılmaz, 2'nci Zeynep Azra Eker-Nil Gödekli ikilisi oldu.





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