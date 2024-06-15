Premier Lig tarihine geçen imza!

Roberto De Zerbi ile yollarını ayıran Brighton, Premier Lig ekibi, Bundesliga 2 takımı St. Pauli'nin teknik direktörü Fabian Hürzeler'i takımın başına getirdi.



St. Pauli'yi Bundesliga'ya çıkaran Hüzeler, Premier Lig tarihine geçti.



31 yaşındaki genç teknik direktör, Premier Lig tarihinde görev alacak en genç isim oldu.



Brighton, Hüzeler ile 2027 yıllına kadar sözleşme imzaladı.





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