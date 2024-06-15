Murat Yakın: ''Henüz bir şey başarmadık''

İsviçre Milli Takım teknik direktörü Murat Yakın, Macaristan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Murat Yakın: ''Henüz bir şey başarmadık''
EURO 2024'ün ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Murat Yakın, tüm takımın iyi oynadığını söyleyerek, "Takımımı ve ekibimi tebrik edeceğim. Bu an için hepimiz harika taraftarların önünde birlikte çok çalıştık. Bugün de herkes iyi çalıştı, ilk yarı dominant bir oyun sergiledik.'' dedi.

Golcü oyuncu Duah ile ilgili konuşan Murat Yakın, ''Bu tip bir forvet arıyorduk ve Duah bugün iyi bir maç çıkardı. Öte yandan Aebischer her zamanki pozisyonunda değildi ama oyun içinde çok şey yarattı ve harika bir gol attı.'' yorumunu yaptı.

Murat Yakın sözlerini, ''İltifatlarınız için teşekkürler ama henüz hiçbir şey başarılmadı." şeklinde noktaladı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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