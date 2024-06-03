Haber Tarihi: 03 Haziran 2024 13:21 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 13:21

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2024 Transfer sezonu

Transfer döneminin ne zaman başlayacağı, 2023-2024 Süper Lig sezonunun sona ermesiyle birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. 2024-2025 süper Lig sezonu öncesi takımlarına takviye yapmak için hazırlıklara başlayan kulüpler harekete geçti. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihi.

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2024 Transfer sezonu
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2024-2025 yaz transfer dönemi öncesinde tarih araştırmaları başladı. Futbolseverler tuttukları takımların yaz transfer döneminde nasıl takviyeler yapacaklarını merak ediyor. TFF tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2024-2025 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihi belli oldu. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.

İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

2023-2024 sezonunda lige veda eden 4 takım belli oldu. Pendikspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü önümüzdeki yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Bu sezon alt ligden ise 3 takım Süper Lig'de yer alacak. 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ve ligi ikinci sırada tamamlayan Göztepe doğrudan Süper Lig bileti aldı.

Play-off finalinde ise Sakaryaspor ve Bodrumspor Süper Lig için mücadele edecek.


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