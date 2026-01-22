Edin Dzeko, Schalke 04'te!

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, İtalya'nın Fiorentina takımından Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Fiorentina'dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formaları giyen Dzeko, 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe'de görev yaptı.
Bu sezon Fiorentina'da 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol kaydetti.
15 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
2007-2011 yılları arasında Wolfsburg'da forma giyen tecrübeli oyuncu, yıldız futbolcu haline geldiği Almanya'ya 15 yıl aradan sonra dönmüş oldu.
38 PUANLA LİDER
Schalke, 18 haftası geride kalan 2. Bundesliga'da 38 puanla lider durumda bulunuyor.
BU SEZON DZEKO
Dzeko ise bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 18 maçta 722 dakika sahada kaldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Fiorentina'dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formaları giyen Dzeko, 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe'de görev yaptı.
Bu sezon Fiorentina'da 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol kaydetti.
15 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
2007-2011 yılları arasında Wolfsburg'da forma giyen tecrübeli oyuncu, yıldız futbolcu haline geldiği Almanya'ya 15 yıl aradan sonra dönmüş oldu.
38 PUANLA LİDER
Schalke, 18 haftası geride kalan 2. Bundesliga'da 38 puanla lider durumda bulunuyor.
BU SEZON DZEKO
Dzeko ise bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 18 maçta 722 dakika sahada kaldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.