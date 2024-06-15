Arefe günü, bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda açık mı?

Geçtiğimiz yıllardaki bayramlar dikkate alındığında zincir marketler Kurban Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken; 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber bayramda ve arefe günü marketlerin çalışma saatleri araştırması gündemdeki yerini aldı. Bu sene 16-17-18-19 Haziran tarihlerine denk gelen bayramda ve 15 Haziran arefe günü BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar merak ediliyor. İşte, 2024 Kurban Bayramı ve arefe günü market çalışma saatleri...



15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü marketler açık olacak. Tüm marketler normal açılış ve kapanış saatlerinde çalışmaya devam edecek.

Kurban Bayramı bu yıl 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Hafta içi: 09.00-22.00

Hafta sonu: 09.00-22.00

AVM'ler için: 10.00-22.00