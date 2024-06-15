Haber Tarihi: 15 Haziran 2024 09:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 09:39

Arefe günü, bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda açık mı?

Kurban Bayramı'nın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Resmi tatillerde pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle "Bayramda marketler açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. Alışveriş yapmak için markete gitmek isteyenler Migros, A101, ŞOK, BİM çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 2024 Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

Arefe günü, bayramda marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda açık mı?
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Kurban Bayramı süresince marketlerin açık olup olmayacağı merak edilmeye devam ediyor. A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi perakende satış yapılan marketlerin bayram süresince açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Bayramda marketler açık olacak mı? 

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

Geçtiğimiz yıllardaki bayramlar dikkate alındığında zincir marketler Kurban Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken; 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.

BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber bayramda ve arefe günü marketlerin çalışma saatleri araştırması gündemdeki yerini aldı. Bu sene 16-17-18-19 Haziran tarihlerine denk gelen bayramda ve 15 Haziran arefe günü BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar merak ediliyor. İşte, 2024 Kurban Bayramı ve arefe günü market çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü marketler açık olacak. Tüm marketler normal açılış ve kapanış saatlerinde çalışmaya devam edecek.

BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Kurban Bayramı bu yıl 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Hafta içi: 09.00-22.00

Hafta sonu: 09.00-22.00

AVM'ler için: 10.00-22.00
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