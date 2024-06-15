Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu!

Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini açıkladı.

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Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu!
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15 Haziran 2024 22:47
Son güncelleme 15 Haziran 2024 23:06
Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'un Yeni Teknik Direktörü Tuncay Şanlı! Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız!" ifadeleri kullanıldı.

Üç farklı dönemde Sakaryaspor'u çalıştıran Tuncay Şanlı, ilk kez farklı bir takımda görev yapacak. 42 yaşındaki teknik adam, Sakarya'nın başında toplamda 50 maça çıktı ve 26 galibiyet, 12 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 


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