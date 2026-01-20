20 Ocak
Hart, Knicks'in kötü gidişatı için: "Ruhsal hesaplaşma zamanı"

New York Knicks'in, eksik kadroyla sahaya çıkan Dallas Mavericks'e evinde 114-97 mağlup olduğu maçın ardından Josh Hart, takım arkadaşlarına yönelik oldukça açık sözlü açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2026 12:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hart, Knicks'in kötü gidişatı için: 'Ruhsal hesaplaşma zamanı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New York Knicks'in, eksik kadroyla sahaya çıkan Dallas Mavericks'e evinde 114-97 mağlup olduğu maçın ardından Josh Hart, takım arkadaşlarına yönelik oldukça açık sözlü açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası konuşan Hart, SNY'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bence hepimizin biraz ruhsal bir hesaplaşma yapması gerekiyor. Aynaya bakmamız lazım. Bireysel olarak ne yapacağız, takım olarak ne yapacağız, kimliğimiz ne olacak… Şu anda utanç verici bir basketbol oynuyoruz."


Hart sözlerine şöyle devam etti:
"Hücumda hiçbir şeyi doğru uygulayamıyoruz. Savunmada ise rezalet durumdayız. Sezonun başından beri savunmada çok kötüyüz."

Jalen Brunson ve Josh Hart, sakatlık sonrası kadroya dönmelerine rağmen Knicks, Madison Square Garden'daki maçta adeta dağıldı. Dallas Mavericks, maç boyunca önde götürdüğü karşılaşmada farkı zaman zaman 30 sayıya kadar çıkardı.

New York savunması, Mavericks'e yüzde 49 saha içi isabeti verdi. Dallas ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden 32'de 15 isabet buldu.

Dallas cephesinde dördüncü yıl gardı Max Christie, sezonun en yüksek performansını sergileyerek 26 sayı üretti. Christie, 10'da 8 üçlük isabetiyle oynarken 6 ribaund ve 2 asist ekledi.

Mavericks, hızlı hücumlarda da Knicks'i ezdi ve bu alanda 32-6'lık büyük bir üstünlük kurdu.

Dallas, Cooper Flagg'i iki maçlık yokluğun ardından kadroya katmasına rağmen Anthony Davis, Daniel Gafford, P.J. Washington ve D'Angelo Russell gibi önemli isimlerden hâlâ yoksundu.

Knicks'in kötü performansı, Madison Square Garden tribünlerinden yükselen yuhalamalarla karşılandı.

New York, son 11 maçının 9'unu kaybederken bu süreçte ligde Utah Jazz'dan sonra en kötü savunma verimliliğine sahip takım konumuna düştü.

Hart, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Sahaya aciliyet duygusuyla çıkmamız gerekiyor. Normalde 40 maç oynandığında iniş çıkışlar olur ve çok büyütmezsin. Ama şu anda çaresiz oynamak zorundayız, çünkü durumumuz tam olarak bu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
