New York Knicks'in, eksik kadroyla sahaya çıkan Dallas Mavericks'e evinde 114-97 mağlup olduğu maçın ardından Josh Hart, takım arkadaşlarına yönelik oldukça açık sözlü açıklamalarda bulundu.Maç sonrası konuşan Hart, SNY'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Hart sözlerine şöyle devam etti:Jalen Brunson ve Josh Hart, sakatlık sonrası kadroya dönmelerine rağmen Knicks, Madison Square Garden'daki maçta adeta dağıldı. Dallas Mavericks, maç boyunca önde götürdüğü karşılaşmada farkı zaman zaman 30 sayıya kadar çıkardı.New York savunması, Mavericks'e yüzde 49 saha içi isabeti verdi. Dallas ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden 32'de 15 isabet buldu.Dallas cephesinde dördüncü yıl gardı Max Christie, sezonun en yüksek performansını sergileyerek 26 sayı üretti. Christie, 10'da 8 üçlük isabetiyle oynarken 6 ribaund ve 2 asist ekledi.Mavericks, hızlı hücumlarda da Knicks'i ezdi ve bu alanda 32-6'lık büyük bir üstünlük kurdu.Dallas, Cooper Flagg'i iki maçlık yokluğun ardından kadroya katmasına rağmen Anthony Davis, Daniel Gafford, P.J. Washington ve D'Angelo Russell gibi önemli isimlerden hâlâ yoksundu.Knicks'in kötü performansı, Madison Square Garden tribünlerinden yükselen yuhalamalarla karşılandı.New York, son 11 maçının 9'unu kaybederken bu süreçte ligde Utah Jazz'dan sonra en kötü savunma verimliliğine sahip takım konumuna düştü.Hart, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: