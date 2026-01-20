Şampiyonlar Ligi'nde kader maçları var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte başlayacak.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
18.30 KAIRAT - CLUB BRUGGE
Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk puanını 3 maç önce Pafos'tan alan Kairat, Club Brugge'ü ağırlayacak. 4 puanlı Belçika ekibi, son puanını Barcelona'dan aldıktan sonra Sporting ve Arsenal maçlarından puansız ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Kairat: Anarbekov; Mrynskiy, Martynovich, Sorokin, Mata; Tapalov, Glazer; Jorginho, Gromyko, Ricardinho; Edmilson
Club Brugge: Van den Heuvel; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Vanaken, Stankovic, Tzolis, Vetlesen, Tresoldi, Diakhon
20.45 BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY
İlk 6 maçta 13 puan toplayan Manchester City, tek yenilgisini Leverkusen'e karşı evinde 2-0 ile almasının ardından son maçında Real Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. City, ilk 8'de kalabilmek içi mutlak kazanmak zorunda. 3 beraberliği ve 3 yenilgisi olan Bodo içinse ilk 24 trenine yetişebilmek için son vagon bu olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bodo: Haikin; Sjövold, Björtuft, Aleesami, Björkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Högh, Hauge
Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake; Rodri; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland
23.00 KOPENHAG - NAPOLI
Haftaya 24. sırada giren 7 puanlı Kopenhag, üst tura kalabilmek için kritik bir maça çıkıyor. 23. sıradaki Napoli de aynı puanda ve kabus görmemek için buradan galibiyetle ayrılmak zorunda...
MUHTEMEL 11'LER
Kopenhag: Kotarski; Meling, Suzuki, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Madsen, Delaney, Elyounoussi; Dadason, Cornelius
Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Höjlund, Neres
23.00 INTER - ARSENAL
6 maçın tamamını kazanan tek takım olan Arsenal, zorlu Inter deplasmanında. Son finalist Inter, ilk 4 maçını kazanmasının ardından son iki maçta Atletico Madrid ve Liverpool'a kaybetti. Arsenal liderliği cepte tutmak, Inter ise ilk 8 içinde kalmak için sahada olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Zubimendi, Rice, Ödegaard; Saka, Gyökeres, Trossard
23.00 OLYMPIAKOS - LEVERKUSEN
Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlayan ama son 3 maçta aldığı 4 puanla ilk 24 iddiasını koruyan 5 puanlı Olympiakos, evinde kritik bir maça çıkacak. 6 maçta tek mağlubiyeti olan ancak son dönemde çıkış içerisinde olan Leverkusen, kazanarak ilk 24'ü garantilemek için sahada olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; Taremi
Leverkusen: Blaswich; Andrich, Quansah, Bade; Arthur, Maza, Garcia, Grimaldo; Poku, Tillman; Schick
23.00 REAL MADRID - MONACO
Alvaro Arbeloa ile birlikte yeni bir başlangıç yapan ve evinde Levante'yi mağlup eden Real Madrid, Monaco maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor. Son 3 maçta Liverpool ve Man City yenilgileri alan Real Madrid, ilk 8 içinde kalabilmek için mutlaka kazanmak zorunda. 9 puanlı Monaco ise Bodo ve Galatasaray galibiyetleriyle birlikte kendini ilk 24 içine attı. Orada kalabilmek için puan ya da puanlar almak zorunda...
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham; Valverde, Mbappe, Vinicius
Monaco: Köhn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Zakaria, Akliouche, Teze, Golovin; Biereth, Balogun
23.00 SPORTING CP - PARIS SAINT-GERMAIN
Haftaya 3. giren son şampiyon Paris Saint-Germain, 3'te 3 ile başlamasının ardından önce evinde 10 kişi kalan Bayern'e yenildi, son maçta da Athletic Bilbao deplasmanından beraberlikle döndü. İlk 8'de kalabilmek için galibiyete muhtaç. 10 puanlı Sporting Lizbon ise evinde bir mucizenin peşinde koşacak ve ilk 8 şansını zorlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting CP: Rui Silva; Fresneda, Debast, Gonçalo Inacio, Matheus Reis; Joao Simoes, Morita; Catamo, Francisco Trincao, Araujo; Suarez
Paris Saint-Germain: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Mayulu, Fabian Ruiz, Vitinha; Doue, Dembele, Kvaratskhelia
23.00 TOTTENHAM - DORTMUND
Premier Lig'deki kötü gidişatının aksine Şampiyonlar Ligi'nde 11 puan toplayan ve ilk 8'i zorlayan Tottenham, aynı puana sahip Dortmund'u ağırlayacak. Beraberlik, iki takımın da ilk 8 şansını zora sokacak. Kazanan, ilk 8 için önemli bir avantaj yakalayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso, Spence; Gray, Bergvall; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke
Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy
23.00 VILLARREAL - AJAX
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşayan iki takımın mücadelesi. Villareal, 4 maçlık yenilgi serisinden önce evinde Juventus ile berabere kalarak tek puanını almıştı. Ajax ise 5 maçlık yenilgi serisi sonrası son maçında Qarabağ'ı deplasmanda 4-2 mağlup ederek 3 puana ulaştı.
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Luis Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Pepe, Partey, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze
Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Sutalo, Lucas Rosa; Klaasen, Regeer, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts
