Şampiyonlar Ligi'nde kader maçları var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 41 günlük ara bugün bitiyor; 7. hafta büyük maçlarla başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte başlayacak.

Maçların TV programı için tıklayınız.

18.30 KAIRAT - CLUB BRUGGE

Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk puanını 3 maç önce Pafos'tan alan Kairat, Club Brugge'ü ağırlayacak. 4 puanlı Belçika ekibi, son puanını Barcelona'dan aldıktan sonra Sporting ve Arsenal maçlarından puansız ayrıldı.


MUHTEMEL 11'LER

Kairat: Anarbekov; Mrynskiy, Martynovich, Sorokin, Mata; Tapalov, Glazer; Jorginho, Gromyko, Ricardinho; Edmilson

Club Brugge: Van den Heuvel; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Vanaken, Stankovic, Tzolis, Vetlesen, Tresoldi, Diakhon

20.45 BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY

İlk 6 maçta 13 puan toplayan Manchester City, tek yenilgisini Leverkusen'e karşı evinde 2-0 ile almasının ardından son maçında Real Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. City, ilk 8'de kalabilmek içi mutlak kazanmak zorunda. 3 beraberliği ve 3 yenilgisi olan Bodo içinse ilk 24 trenine yetişebilmek için son vagon bu olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bodo: Haikin; Sjövold, Björtuft, Aleesami, Björkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Högh, Hauge

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake; Rodri; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

23.00 KOPENHAG - NAPOLI

Haftaya 24. sırada giren 7 puanlı Kopenhag, üst tura kalabilmek için kritik bir maça çıkıyor. 23. sıradaki Napoli de aynı puanda ve kabus görmemek için buradan galibiyetle ayrılmak zorunda...

MUHTEMEL 11'LER

Kopenhag: Kotarski; Meling, Suzuki, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Madsen, Delaney, Elyounoussi; Dadason, Cornelius

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Höjlund, Neres

23.00 INTER - ARSENAL

6 maçın tamamını kazanan tek takım olan Arsenal, zorlu Inter deplasmanında. Son finalist Inter, ilk 4 maçını kazanmasının ardından son iki maçta Atletico Madrid ve Liverpool'a kaybetti. Arsenal liderliği cepte tutmak, Inter ise ilk 8 içinde kalmak için sahada olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Zubimendi, Rice, Ödegaard; Saka, Gyökeres, Trossard

23.00 OLYMPIAKOS - LEVERKUSEN

Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlayan ama son 3 maçta aldığı 4 puanla ilk 24 iddiasını koruyan 5 puanlı Olympiakos, evinde kritik bir maça çıkacak. 6 maçta tek mağlubiyeti olan ancak son dönemde çıkış içerisinde olan Leverkusen, kazanarak ilk 24'ü garantilemek için sahada olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; Taremi

Leverkusen: Blaswich; Andrich, Quansah, Bade; Arthur, Maza, Garcia, Grimaldo; Poku, Tillman; Schick

23.00 REAL MADRID - MONACO

Alvaro Arbeloa ile birlikte yeni bir başlangıç yapan ve evinde Levante'yi mağlup eden Real Madrid, Monaco maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor. Son 3 maçta Liverpool ve Man City yenilgileri alan Real Madrid, ilk 8 içinde kalabilmek için mutlaka kazanmak zorunda. 9 puanlı Monaco ise Bodo ve Galatasaray galibiyetleriyle birlikte kendini ilk 24 içine attı. Orada kalabilmek için puan ya da puanlar almak zorunda...

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham; Valverde, Mbappe, Vinicius

Monaco: Köhn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Zakaria, Akliouche, Teze, Golovin; Biereth, Balogun

23.00 SPORTING CP - PARIS SAINT-GERMAIN

Haftaya 3. giren son şampiyon Paris Saint-Germain, 3'te 3 ile başlamasının ardından önce evinde 10 kişi kalan Bayern'e yenildi, son maçta da Athletic Bilbao deplasmanından beraberlikle döndü. İlk 8'de kalabilmek için galibiyete muhtaç. 10 puanlı Sporting Lizbon ise evinde bir mucizenin peşinde koşacak ve ilk 8 şansını zorlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sporting CP: Rui Silva; Fresneda, Debast, Gonçalo Inacio, Matheus Reis; Joao Simoes, Morita; Catamo, Francisco Trincao, Araujo; Suarez

Paris Saint-Germain: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Mayulu, Fabian Ruiz, Vitinha; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

23.00 TOTTENHAM - DORTMUND

Premier Lig'deki kötü gidişatının aksine Şampiyonlar Ligi'nde 11 puan toplayan ve ilk 8'i zorlayan Tottenham, aynı puana sahip Dortmund'u ağırlayacak. Beraberlik, iki takımın da ilk 8 şansını zora sokacak. Kazanan, ilk 8 için önemli bir avantaj yakalayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso, Spence; Gray, Bergvall; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke

Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy

23.00 VILLARREAL - AJAX

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşayan iki takımın mücadelesi. Villareal, 4 maçlık yenilgi serisinden önce evinde Juventus ile berabere kalarak tek puanını almıştı. Ajax ise 5 maçlık yenilgi serisi sonrası son maçında Qarabağ'ı deplasmanda 4-2 mağlup ederek 3 puana ulaştı.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Luis Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Pepe, Partey, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Sutalo, Lucas Rosa; Klaasen, Regeer, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts

 

