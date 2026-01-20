Şampiyonlar Ligi'nde kader maçları var!

18.30 KAIRAT - CLUB BRUGGE

20.45 BODO/GLIMT - MANCHESTER CITY

23.00 KOPENHAG - NAPOLI

23.00 INTER - ARSENAL

23.00 OLYMPIAKOS - LEVERKUSEN

23.00 REAL MADRID - MONACO

23.00 SPORTING CP - PARIS SAINT-GERMAIN

23.00 TOTTENHAM - DORTMUND

23.00 VILLARREAL - AJAX

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte başlayacak.İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler..Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk puanını 3 maç önce Pafos'tan alan Kairat, Club Brugge'ü ağırlayacak. 4 puanlı Belçika ekibi, son puanını Barcelona'dan aldıktan sonra Sporting ve Arsenal maçlarından puansız ayrıldı.: Anarbekov; Mrynskiy, Martynovich, Sorokin, Mata; Tapalov, Glazer; Jorginho, Gromyko, Ricardinho; EdmilsonVan den Heuvel; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Vanaken, Stankovic, Tzolis, Vetlesen, Tresoldi, Diakhonİlk 6 maçta 13 puan toplayan Manchester City, tek yenilgisini Leverkusen'e karşı evinde 2-0 ile almasının ardından son maçında Real Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. City, ilk 8'de kalabilmek içi mutlak kazanmak zorunda. 3 beraberliği ve 3 yenilgisi olan Bodo içinse ilk 24 trenine yetişebilmek için son vagon bu olacak.: Haikin; Sjövold, Björtuft, Aleesami, Björkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Högh, Hauge: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake; Rodri; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; HaalandHaftaya 24. sırada giren 7 puanlı Kopenhag, üst tura kalabilmek için kritik bir maça çıkıyor. 23. sıradaki Napoli de aynı puanda ve kabus görmemek için buradan galibiyetle ayrılmak zorunda...: Kotarski; Meling, Suzuki, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Madsen, Delaney, Elyounoussi; Dadason, Cornelius: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Höjlund, Neres6 maçın tamamını kazanan tek takım olan Arsenal, zorlu Inter deplasmanında. Son finalist Inter, ilk 4 maçını kazanmasının ardından son iki maçta Atletico Madrid ve Liverpool'a kaybetti. Arsenal liderliği cepte tutmak, Inter ise ilk 8 içinde kalmak için sahada olacak.: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Zubimendi, Rice, Ödegaard; Saka, Gyökeres, TrossardŞampiyonlar Ligi'ne kötü başlayan ama son 3 maçta aldığı 4 puanla ilk 24 iddiasını koruyan 5 puanlı Olympiakos, evinde kritik bir maça çıkacak. 6 maçta tek mağlubiyeti olan ancak son dönemde çıkış içerisinde olan Leverkusen, kazanarak ilk 24'ü garantilemek için sahada olacak.: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; Taremi: Blaswich; Andrich, Quansah, Bade; Arthur, Maza, Garcia, Grimaldo; Poku, Tillman; SchickAlvaro Arbeloa ile birlikte yeni bir başlangıç yapan ve evinde Levante'yi mağlup eden Real Madrid, Monaco maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor. Son 3 maçta Liverpool ve Man City yenilgileri alan Real Madrid, ilk 8 içinde kalabilmek için mutlaka kazanmak zorunda. 9 puanlı Monaco ise Bodo ve Galatasaray galibiyetleriyle birlikte kendini ilk 24 içine attı. Orada kalabilmek için puan ya da puanlar almak zorunda...Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham; Valverde, Mbappe, ViniciusKöhn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Zakaria, Akliouche, Teze, Golovin; Biereth, BalogunHaftaya 3. giren son şampiyon Paris Saint-Germain, 3'te 3 ile başlamasının ardından önce evinde 10 kişi kalan Bayern'e yenildi, son maçta da Athletic Bilbao deplasmanından beraberlikle döndü. İlk 8'de kalabilmek için galibiyete muhtaç. 10 puanlı Sporting Lizbon ise evinde bir mucizenin peşinde koşacak ve ilk 8 şansını zorlayacak.Rui Silva; Fresneda, Debast, Gonçalo Inacio, Matheus Reis; Joao Simoes, Morita; Catamo, Francisco Trincao, Araujo; Suarezhevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Mayulu, Fabian Ruiz, Vitinha; Doue, Dembele, KvaratskheliaPremier Lig'deki kötü gidişatının aksine Şampiyonlar Ligi'nde 11 puan toplayan ve ilk 8'i zorlayan Tottenham, aynı puana sahip Dortmund'u ağırlayacak. Beraberlik, iki takımın da ilk 8 şansını zora sokacak. Kazanan, ilk 8 için önemli bir avantaj yakalayacak.: Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso, Spence; Gray, Bergvall; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke: Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; GuirassyUEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşayan iki takımın mücadelesi. Villareal, 4 maçlık yenilgi serisinden önce evinde Juventus ile berabere kalarak tek puanını almıştı. Ajax ise 5 maçlık yenilgi serisi sonrası son maçında Qarabağ'ı deplasmanda 4-2 mağlup ederek 3 puana ulaştı.: Luis Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Pepe, Partey, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze: Jaros; Gaaei, Itakura, Sutalo, Lucas Rosa; Klaasen, Regeer, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts