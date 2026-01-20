20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

NBA'de Los Angeles Clippers, üst üste 6. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Washington Wizards'ı 110-106 yenerek art arda 6. galibiyetini elde etti.

calendar 20 Ocak 2026 10:34
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Capital One Arena'da Wizards'a konuk olan Clippers, James Harden'ın 36 sayı, 7 ribaunt, 9 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.

Sezonun 19. maçını kazanan Clippers'ta Jordan Miller 16 sayı, 5 ribaunt ve Ivica Zubac 14 sayı, 12 ribaunt üretti.


Peş peşe 7, bu sezon 32. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta Alex Sarr 28 ve Kyshawn George 18 sayı kaydetti.

- Thunder, Cavaliers deplasmanında kazandı

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Rocket Arena'da konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 136-104 yendi.

Bu sezon 36 galibiyete ulaşan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 ve Chet Holmgren 28 sayı attı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell'ın 19 sayı ve Jaylon Tyson'ın 16 sayı, 10 ribauntluk performansları, sezonun 20. mağlubiyetini engelleyemedi.

Milli basketbolcu Adem Bona ise Philadelphia 76ers'ın sahasında Indiana Pacers'ı 113-104 mağlup ettiği mücadelede 2 sayı, 4 ribaunt, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.