Sivasspor'un deplasmandaki 5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bodrum FK deplasmanında alınan galibiyetle Sivasspor'da kötü dış saha karnesi son buldu

20 Ocak 2026 11:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sivasspor'un deplasmandaki 5 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda 19 Ocak Pazartesi günü Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden Özbelsan Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra dış sahada 3 puan sevinci yaşadı.
Son olarak ligin 8. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 3-0 hükmen mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından dış sahada çıktığı 5 lig mücadelesinde galip gelemedi.

Deplasmanda oynadığı maçlarda ligin 10. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankaragücü ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 12. haftada Eminevim Ümraniyespor'a 1-0, 14. haftada Esenler Erokspor'a, 16. haftada İstanbulspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu, 18. haftada ise Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden Sivas temsilcisi, deplasmanda 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.


Kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile oynadığı maçı, rakibinin yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle hükmen 3-0 kazanmasının ardından bu sezon deplasmandaki 2. galibiyetini aldı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 28 puan topladı.

Sivasspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
