20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Fenerbahçe'yi düşündüren eksikler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa'daki Aston Villa maçı öncesi sol bek için çözüm arıyor.

20 Ocak 2026 09:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sol bekte çözüm arıyor.

Sarı-lacivertlilerde iki sol bek Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Tedesco, Alanyaspor karşısında sol bekte Mert Müldür'e ve sağ bekte Nelson Semedo'ya forma verdi.


Alanyaspor ilk yarıda özellikle Mert Müldür'ün kanadından etkili oldu ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikinci yarıda Semedo yerine Yiğit Efe Demir'i oyuna aldı, İtalyan teknik direktörün hamleleri ve sol bekte Mert Müldür'ün de ikinci yarıdaki dikkat çeken etkili oyunuyla Fenerbahçe maçı çevirdi ve Alanyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Tedesco'nun, Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşması öncesi sol bek için çözümü merakla bekleniyor.

İtalyan teknik adam, sol bekte yine Mert Müldür'e forma verebilir. Jayden Oosterwolde'nin bu bölgeye geçmesi ve stoperde Çağlar Söyüncü'nün forma giymesi de alternatifler arasında yer alıyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
