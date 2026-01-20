20 Ocak
Wemby'den All-Star mesajı: "Büyük oyuncular benim kadar sert oynasın"

calendar 20 Ocak 2026 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Wemby'den All-Star mesajı: 'Büyük oyuncular benim kadar sert oynasın'
NBA'in en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Victor Wembanyama, önümüzdeki ay Los Angeles'ta düzenlenecek All-Star organizasyonunda Fransa'yı ve San Antonio Spurs'ü temsil edecek olmaktan büyük gurur duyuyor.

San Antonio Spurs'ün Utah Jazz'ı 123-110 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Wembanyama, Batı Konferansı All-Star ilk beşine seçilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

"Mutlu oldum," diyen genç yıldız, şöyle konuştu:
"Adımın orada olacağından emin değildim. Bu yüzden harika bir his. Bu sadece bir adım daha ve aynı zamanda All-Star'a ilk kez ilk beşten seçilen ilk Fransız oyuncu olmak benim için büyük bir gurur."


Wembanyama, Batı Konferansı'nda Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic ve Nikola Jokic ile birlikte ilk beşe seçildi.

All-Star ilk beşlerinin açıklandığı anı Spurs oyuncularıyla birlikte izleyen Wembanyama'nın tepkisini gösteren görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Genç yıldız, NBA tarihinde All-Star'a ilk beşten seçilen ilk Fransız oyuncu olurken, Spurs adına bu başarıyı Kawhi Leonard'dan (2017) sonra yakalayan ilk isim oldu.

"Bu duyuru maç öncesi adrenalini yükseltti," diyerek espri yapan Wembanyama, sezonun sağlık açısından kendisi için kolay geçmediğini de kabul etti.

Bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan ve zaman zaman ilk beş, zaman zaman yedek olarak sahaya çıkan Wembanyama, tüm zorluklara rağmen Spurs'ü Batı Konferansı'nda 39-13'lük dereceyle 2. sıraya taşımayı başardı.

Yıldız uzun, 29 maçta 24.8 sayı, 10.8 ribaund, 2.9 asist ve 2.6 blok ortalamalarıyla oynayarak kariyerinin ikinci All-Star seçimini elde etti.

"Bu sporun en büyük oyuncularını benim kadar sert oynamaya zorlamak istiyorum," diyen Wembanyama, Fransızca yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Nasıl gideceğini göreceğiz. Ama eğer onlar sert oynamak istemezse, o zaman onlarsız devam ederiz."

