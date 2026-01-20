Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Jimmy Butler, Miami Heat karşılaşmasında yaşadığı ciddi sağ diz sakatlığı nedeniyle maçı erken terk etti.Warriors'ın geçtiğimiz gece Miami Heat ile oynadığı karşılaşmada Jimmy Butler, yaşadığı sağ diz sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde bitime 7 dakika 41 saniye kala Butler, topu aldıktan sonra Davion Mitchell ile temas yaşadı. Dengesiz bir şekilde yere inen Butler, aniden parkede kaldı ve büyük acı içinde sağ dizini tutarak yerde kıvrandı.Warriors forveti, yaşadığı sakatlık sonrası takım arkadaşları Buddy Hield ve Jonathan Kuminga'nın yardımıyla soyunma odasına götürüldü. Butler, sakatlanmadan önce 21 dakikada 17 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile oynadı.Warriors, kısa süre sonra Butler'ın maçtan çıkarıldığını ve karşılaşmaya geri dönmeyeceğini resmen açıkladı.Kulüp tarafından yapılan halkla ilişkiler açıklamasına göre, Butler'ın Heat karşısında yaşadığı sağ diz sakatlığı sonrası MR'a gireceği belirtildi. Dizindeki hasarın boyutuna ilişkin net bilginin Salı günü paylaşılması bekleniyor.Warriors başantrenörü Steve Kerr, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Butler'ın durumu hakkında ciddi endişe duyduklarını dile getirdi.diyen Kerr, sözlerini şöyle sürdürdü:Butler'ın kariyerinde daha önce de iki ciddi sağ diz sakatlığı bulunuyor. Yıldız oyuncu, 2018 yılında menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat geçirmişti. Ayrıca 2024'te yaşadığı MCL (iç yan bağ) sakatlığı, Miami Heat'in Boston Celtics'e ilk turda elendiği playoff serisinde Butler'ın forma giyememesine neden olmuştu.Butler, kişisel nedenlerle Charlotte Hornets'a karşı alınan 136-116'lık Cumartesi galibiyetinde forma giyememiş, Heat karşılaşmasıyla birlikte yeniden takıma dönmüştü.Eski takımı Miami Heat'e karşı oynanan iç saha mücadelesine girerken Butler, bu sezon 37 maçta 20.1 sayı, 5.6 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarıyla oynuyordu.Warriors, Miami Heat'i 135-112 mağlup ederek son 16 maçının 12'sini kazanmış oldu.