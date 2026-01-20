Karatede hedef 81 ilde temsilcilik

Karabük'te 16-17 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası için kente gelen Destici, şampiyonaya 30 ilden 40 kulübün 600 sporcuyla katıldığını söyledi.Müsabakaların zevkli ve çekişmeli geçtiğini belirten Destici, şampiyonada başarılı olan sporcuların bir yıl boyunca federasyonu hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki faaliyetlerde temsil edeceğini kaydetti.Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye Karate Federasyonu olarak daha güçlü, dev adımlarla faaliyetlerini ve programlarını yapmaya devam ettiklerini anlattı.Federasyonun 2026 faaliyet programını yayımladıklarını belirten Destici,diye konuştu.Destici, 2025 yılının başarılı geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:Türkiye'nin 81 ilinden 70'inde aktif il temsilciliklerinin olduğunu belirten Destici,ifadelerini kullandı.Destici, yeni projelerinden de bahsederek, daha fazla kişinin karateye dahil edilmesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.