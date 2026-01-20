20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Milli Para Badminton Takımı, Mısır'da 12 madalya kazandı

Mısır'da düzenlenen turnuvada Milli Para Badminton Takımı, 12 madalya ile yurda döndü

20 Ocak 2026 10:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli Para Badminton Takımı, Mısır'da 12 madalya kazandı
Milli Para Badminton Takımı, Mısır'da düzenlenen uluslararası turnuvada 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda milliler, kadınlar ve erkeklerde çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Müsabakalar sonucu madalya elde eden milli sporcular şunlar:

Altın: Tuğçe Çelik (SL4 tekler), Muhammad Omair-Emine Seçkin (WH1-WH2 karışık çiftler)

Gümüş: Emine Seçkin (WH2 tekler), Halime Yıldız (SL3 tekler), Narin Uluç-David Follett (WH1-WH2 karışık çiftler)

Bronz: Narin Uluç (WH2 tekler), Cemregül Arıcan (SU5 tekler), İlker Tuzcu (SU5 tekler), Mustafa Tuğra Nur (SL3 tekler), Elif Dokuzluoğlu (SH6 tekler), İlker Tuzcu-Burak May (SU5 erkek çiftler), Hüseyin Sağın-Elif Dokuzluoğlu (SH6 karışık çiftler)
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
