Türk Telekom, EuroCup'ta Panionios deplasmanında

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu'nun 15. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios ile karşılaşacak.
Glyfada Makis Liougas Spor Salonu'nundaki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Türk Telekom, 9 galibiyet 5 mağlubiyetle 4'üncü, Panionios ise 2 galibiyet 12 mağlubiyetle puan tablosunun son basamağında bulunuyor.
Organizasyonun ilk yarısındaki maçta Türk Telekom, rakibini evinde 95-67 mağlup etti.
