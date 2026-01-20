Ersin, Beşiktaş'ı ayakta tuttu!

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 90+5. dakikada El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 yendi ve ikinci yarıya galibiyetle başladı.
Siyah-beyazlılarda bu maçta performansıyla öne çıkan isimlerden biri de kaleci Ersin Destanoğlu oldu.
Beşiktaş, Kayserispor karşısında gol aradığı dakikalarda savunmada büyük boşluklar verdi ve Kayserispor, rakip kalede etkili oldu.
25 yaşındaki file bekçisi, bu pozisyonlarda gole izin vermedi ve Beşiktaş'ı ayakta tutarak galibiyetin gelmesini sağlayan futbolculardan biri oldu.
ŞANSINI İYİ KULLANDI AMA...
Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un kadro dışı kalması ve takımdan ayrılmasıyla bulduğu şansı iyi değerlendirdi ancak 25 yaşındaki genç file bekçisi yeniden kulübeye geçebilir.
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea'den kaleci Filip Jörgensen ile ilgileniyor.
Beşiktaş'ın Jörgensen transferini resmiyete dökmesiyle birlikte Ersin Destanoğlu'nun yeniden yedek kulübesine geçmesi bekleniyor.
