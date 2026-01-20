Fenerbahçe, pes etmiyor: 11 puan!

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında henüz üçüncü dakikada geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı ve sahadan üç puanla ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü.
Sarı-lacivertlilerin skordan ziyade oynadığı oyun taraftarlardan tam not aldı. Tedesco'nun öğrencileri bu geri dönüşü bu sezon şu ana kadar beşinci kez gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki Alanya maçında da geriye düşmesine rağmen maçı beraberlikle tamamlamıştı. Aynı şekilde Galatasaray derbisinde de 90+5'te attığı golle 1 puanı kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş ile Rizespor mücadelelerinde de iki farklı yenik duruma düşmesine rağmen bu karşılaşmaları kazanmayı bilmişti. Fenerbahçe, bu 5 maçta geriye dönerek 11 puan kazandı.
SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligdeki namağlup unvanını sürdürdü. Süper Lig'de geride kalan 18 maçta 12 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 6 kez ise rakipleriyle berabere kaldı ve 42 puan topladı.
