20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Fenerbahçe, pes etmiyor: 11 puan!

Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü 5 maçta; 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 11 puanı hanesine yazdırdı.

calendar 20 Ocak 2026 11:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, pes etmiyor: 11 puan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında henüz üçüncü dakikada geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı ve sahadan üç puanla ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü.

Sarı-lacivertlilerin skordan ziyade oynadığı oyun taraftarlardan tam not aldı. Tedesco'nun öğrencileri bu geri dönüşü bu sezon şu ana kadar beşinci kez gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki Alanya maçında da geriye düşmesine rağmen maçı beraberlikle tamamlamıştı. Aynı şekilde Galatasaray derbisinde de 90+5'te attığı golle 1 puanı kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş ile Rizespor mücadelelerinde de iki farklı yenik duruma düşmesine rağmen bu karşılaşmaları kazanmayı bilmişti. Fenerbahçe, bu 5 maçta geriye dönerek 11 puan kazandı.


SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligdeki namağlup unvanını sürdürdü. Süper Lig'de geride kalan 18 maçta 12 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 6 kez ise rakipleriyle berabere kaldı ve 42 puan topladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.