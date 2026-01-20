Anderson Talisca'dan dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Al-Nassr'dan gelen Anderson Talisca, sarılacivertli forma altında sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.
Son oynanan Alanyaspor mücadelesinde attığı iki golle galibiyetin baş mimarı olan Brezilyalı oyuncu, bu sezon 17 kez ağları sarstı.
Sambacı, toplamda ise Fenerbahçe kariyerinde şu ana kadar 51 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 bin 53 dakika sahada kalan 31 yaşındaki on numara, 29 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. 89 dakikada bir skor katkısı veren Talisca, Fenerbahçeli taraftarların en güvendiği isimlerden biri oldu.
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sambacıyla yeni kontrat imzalamak için görüşmeler devam ediyor.
