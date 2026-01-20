20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Anderson Talisca'dan dikkat çeken istatistik

Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Anderson Talisca, sarı-lacivertli kulüple çıktığı maçlarda 34 gole direkt etki etti. Sambacı, 89 dakikada bir skor katkısı yapıyor.

20 Ocak 2026 11:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Al-Nassr'dan gelen Anderson Talisca, sarılacivertli forma altında sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Son oynanan Alanyaspor mücadelesinde attığı iki golle galibiyetin baş mimarı olan Brezilyalı oyuncu, bu sezon 17 kez ağları sarstı.

Sambacı, toplamda ise Fenerbahçe kariyerinde şu ana kadar 51 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 bin 53 dakika sahada kalan 31 yaşındaki on numara, 29 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. 89 dakikada bir skor katkısı veren Talisca, Fenerbahçeli taraftarların en güvendiği isimlerden biri oldu.


Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sambacıyla yeni kontrat imzalamak için görüşmeler devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
