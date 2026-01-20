Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Atlanta Hawks forveti Jalen Johnson'ın gelişiminden ve çok yönlü oyunundan son derece etkilendiğini dile getirdi.Bucks'ın Hawks'ı 112-110 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Antetokounmpo, 24 yaşındaki Johnson hakkında şu ifadeleri kullandı:Johnson, Bucks karşısında 40 dakikada 28 sayı, 16 ribaund ve 6 asistlik müthiş bir performans sergiledi.Beşinci NBA sezonunu geçiren Johnson, bu yıl kariyer rekorları kırarak maç başına 23.0 sayı, 10.2 ribaund ve 8.0 asist ortalamalarına ulaştı.Bu performansıyla Johnson'ın kariyerinin ilk All-Star seçimini alması ve En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünün güçlü adaylarından biri olması bekleniyor.Antetokounmpo, Johnson'ı gençliğinden beri tanıdığını, AAU döneminde kardeşi Alex ile aynı takımda oynadığını belirterek gelişiminden memnuniyet duyduğunu söyledi.Trae Young'ın Washington'a gitmesiyle birlikte Hawks, takımın geleceğini tamamen Jalen Johnson'a emanet etmiş durumda.diyen Giannis, espriyle sözlerini tamamladı: