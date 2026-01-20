20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Giannis'ten Jalen Johnson'a övgü: "Büyük oyuncu olacak"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Atlanta Hawks forveti Jalen Johnson'ın gelişiminden ve çok yönlü oyunundan son derece etkilendiğini dile getirdi.

20 Ocak 2026

Bucks'ın Hawks'ı 112-110 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Antetokounmpo, 24 yaşındaki Johnson hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Onda kesinlikle büyük oyuncu ibareleri görüyorum. Bence bu ligdeki en iyi genç yeteneklerden biri. Eğer başını eğip çalışmaya devam eder, koçlarını dinler ve takımının kazanmasına katkı sağlamayı sürdürürse çok yüksek bir potansiyeli var."


Johnson, Bucks karşısında 40 dakikada 28 sayı, 16 ribaund ve 6 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

Beşinci NBA sezonunu geçiren Johnson, bu yıl kariyer rekorları kırarak maç başına 23.0 sayı, 10.2 ribaund ve 8.0 asist ortalamalarına ulaştı.

Bu performansıyla Johnson'ın kariyerinin ilk All-Star seçimini alması ve En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünün güçlü adaylarından biri olması bekleniyor.

Antetokounmpo, Johnson'ı gençliğinden beri tanıdığını, AAU döneminde kardeşi Alex ile aynı takımda oynadığını belirterek gelişiminden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Trae Young'ın Washington'a gitmesiyle birlikte Hawks, takımın geleceğini tamamen Jalen Johnson'a emanet etmiş durumda.

"Onun bugün geldiği noktayı görmek eğlenceli," diyen Giannis, espriyle sözlerini tamamladı:
"Beni yaşlı hissettiriyor ama ben yaşlı değilim. Gökyüzü onun için sınır. Yeter ki mütevazı ve aç kalmaya devam etsin."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
