Türk amatör futbolunun sembolü Hatay Yurdakul vefat etti

Türk amatör futbolunda yıllarca adından söz ettiren Hatay Yurdakul, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu

calendar 20 Ocak 2026 11:52
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Türk amatör futbolunun sembolü Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul, hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre lisanslı olarak 60 yıl aktif futbol oynayarak "dünyanın en yaşlı futbolcusu" olarak gösterilen Yurdakul, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Antalya'da kurucusu olduğu Trabzonlularspor Kulübünde uzun süre kaptan, antrenör ve başkanlık görevlerini bir arada yürüten Yurdakul, kariyeri boyunca başta Şenol Güneş olmak üzere birçok oyuncunun yetişmesine katkı sağladı.

Hatay Yurdakul'un naaşı, bugün Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Hanife Hatun Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

