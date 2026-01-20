20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Avustralya Açık'ta Keys ve Musetti ikinci tura çıktı

Tek kadınlarda son şampiyon Madison Keys ve tek erkeklerde Lorenzo Musetti bir üst tura yükselme başarısı gösterdi

20 Ocak 2026 11:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Avustralya Açık'ta Keys ve Musetti ikinci tura çıktı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Madison Keys ve İtalyan Lorenzo Musetti, ikinci tura yükseldi.
Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.

Son şampiyon hata yapmadı

Tek kadınlarda son şampiyon 9 numaralı seribaşı Keys, Ukraynalı Oleksandra Oliynykova'yı 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Avustralya Açık'ta 2023 yılı finalisti Kazak Elena Rybakina (5), Sloven Kaja Juvan'ı 2-0 (6-4, 6-3) mağlup etti.

Kadınlarda Letonyalı Jelena Ostapenko (24), Rus Anna Kalinskaya (31) ve Çek Karolina Pliskova da ikinci tur bileti aldı.


Musetti ikinci turda


Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti, maçta 2-1 öndeyken Belçikalı Raphael Collignon'un 4. sette sahadan çekilmesiyle ikinci tura kaldı.

Fransız Ugo Humbert karşısında korta çıkan ABD'li Ben Shelton (8), 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) galip gelerek yoluna devam etti.

Rus Karen Khachanov (15) ise ABD'li Alex Michelsen'i 3-2 (4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3) yendi ve adını ikinci tura yazdırdı.

Erkeklerde Çek Jakub Mensik (16) ve İtalyan Luciano Darderi (22) de rakiplerini eleyerek ikinci tura çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
