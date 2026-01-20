Avustralya Açık'ta Keys ve Musetti ikinci tura çıktı

Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.Tek kadınlarda son şampiyon 9 numaralı seribaşı Keys, Ukraynalı Oleksandra Oliynykova'yı 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.Avustralya Açık'ta 2023 yılı finalisti Kazak Elena Rybakina (5), Sloven Kaja Juvan'ı 2-0 (6-4, 6-3) mağlup etti.Kadınlarda Letonyalı Jelena Ostapenko (24), Rus Anna Kalinskaya (31) ve Çek Karolina Pliskova da ikinci tur bileti aldı.Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti, maçta 2-1 öndeyken Belçikalı Raphael Collignon'un 4. sette sahadan çekilmesiyle ikinci tura kaldı.Fransız Ugo Humbert karşısında korta çıkan ABD'li Ben Shelton (8), 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) galip gelerek yoluna devam etti.Rus Karen Khachanov (15) ise ABD'li Alex Michelsen'i 3-2 (4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3) yendi ve adını ikinci tura yazdırdı.Erkeklerde Çek Jakub Mensik (16) ve İtalyan Luciano Darderi (22) de rakiplerini eleyerek ikinci tura çıktı.