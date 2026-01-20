Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ilk maçında 21 Ocak Çarşamba günü Fransa temsilcisi Le Mans Sarthe Basket'i ağırlayacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi
H Grubu'nda oynadığı maçların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Le Mans Sarthe Basket ise 3. basamakta yer alarak play-in bileti aldı.
Fransa ekibi, play-in etabında Mersinspor'a 92-65 ve 113-83'lük skorlarla 2-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.
