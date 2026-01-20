20 Ocak
Galatasaray MCT Technic'in rakibi Le Mans Sarthe

Galatasaray MCT Technic, son 16 turu I Grubu'nun ilk haftasında Le Mans Sarthe Basket'i konuk edecek

calendar 20 Ocak 2026 10:06 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 10:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray MCT Technic'in rakibi Le Mans Sarthe




Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ilk maçında 21 Ocak Çarşamba günü Fransa temsilcisi Le Mans Sarthe Basket'i ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi

H Grubu'nda oynadığı maçların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Le Mans Sarthe Basket ise 3. basamakta yer alarak play-in bileti aldı.

Fransa ekibi, play-in etabında Mersinspor'a 92-65 ve 113-83'lük skorlarla 2-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
