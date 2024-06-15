Haber Tarihi: 15 Haziran 2024 11:13 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 11:13

Bayramda İETT, toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2024

Bayramda İETT, ulaşım ücretsiz mi? 2024 Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı tatili uzatılırken bayramda toplu taşıma ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Gözler bayramda otobüs, metrobüs, metro, Marmaray gibi toplu taşımaların çalışma durumuna çevrildi. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? İşte yanıtı

Bayramda İETT, toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 2024
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Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, Metro Metrobüs Marmaray ve otobüs ücretlerinde son durum...

BAYRAMDA İETT, ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Bayramı kapsayan 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan bilgiye göre bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek.
İSTANBUL'DA VE ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince otobüs, metro, Ankaray ve teleferiğin ücretsiz olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otobüs, metro, Ankaray ve teleferik 10,11 ve 12 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek.

EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında bayram süresince ring hizmeti verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İBB'DEN TOPLU TAŞIMA AÇIKLAMASI

İBB, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. İstanbulluların 9 günlük bayram tatilinde Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre; 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.

METRO SEFERLERİ CUMARTESİ TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK

Metro İstanbul'da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

BAYRAM TATİLİNDE OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER BEDAVA MI?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Korsan taşımacılık yapan sefer izni olmadan faaliyet gösteren izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacağız. Demiryollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir."

RAMAZAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

İşte, Ramazan Bayramı tarihleri;

Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
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