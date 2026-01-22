Burak Yılmaz'dan Galatasaray maçı yorumu

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takıma yabancı bir kaleci transferi düşüncesi olduğunu ve bununla birlikte transfer sürecini kapatacaklarını ifade ederek,dedi.Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yoğun kar yağışı altında devam eden antrenman teknik ve taktik hareketleriyle başladı. Antrenman öncesinde teknik direktör Burak Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yılmaz, Galatasaray maçının takım için önemli bir moral olduğunu ancak bir maça takılıp kalmayacaklarını önlerine bakacaklarını söyledi. Yoğun kar yağışı sebebiyle teknik ve taktik bir antrenman gerçekleştiremediklerini söyleyen Yılmaz,diye konuştu.Yılmaz, takımın yabancı bir kaleci transferi yapmak gibi bir düşüncesi olduğunu ancak bunun elzem bir durum olmadığını söyledi. Kaleci transferi gerçekleştirdikleri durumda transfer sezonunu kapatacaklarını söyleyen Yılmaz,dedi.Lig maçının ikinci yarısının zorlu geçeceğinin farkında olduklarını onun için de bir maça takılıp kalmak yerine olaya maç maç baktıklarını söyleyen Yılmaz,ifadelerini kullandı.