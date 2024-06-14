Haber Tarihi: 14 Haziran 2024 14:32 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 14:32

Dilan Polat tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı?

Son dakika: Dilan Polat tahliye! Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftine "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliye kararı verildi. 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan sanıklar cezaevinden çıkamayacak. Peki, Dilan Polat serbest bırakıldı mı?

Dilan Polat tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı?
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Hakkında yürütülen kara para ve vergi kaçırma suçları nedeniyle tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde savcı; Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin vergi kaçakçılığı suçundan tahliyelerini istedi.

2 SUÇTAN DAHA TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Savcı, "Örgüt kurma ve yönetme" ve "kara para aklama" suçundan ise tutukluluklarının devamını talep etti.

Dosyayı inceleyen Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, tüm sanıkların vergi kaçakçılığı suçundan tahliyelerine kararı verdi.

Örgüt kurmak ve kara para aklamak suçlarından ise tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Dilan ve Engin Polat, bu kararla birlikte cezaevinde kalmaya devam edecek.
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