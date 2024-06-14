Paris Saint-Germain yeni transferi açıkladı

Paris Saint-Germain, Rus kaleci Matvey Safonov'u transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Paris Saint-Germain yeni transferi açıkladı
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14 Haziran 2024 22:10
Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain, Rus takımı Krasnodar'dan kaleci Matvey Safonov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

PSG'den yapılan açıklamada, "25 yaşındaki kaleci Matvey Safonov'un 2029 yılına kadar kulüple sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Rus kaleci, geçen sezon Krasnodar formasıyla 30 maçta koruduğu kalesinde 27 gol görürken 11 maçta ise kalesini gole kapattı.

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