Göztepe'ye büyük ödül

Süper Lig'e 2 yıl aradan sonra dönen Göztepe, TFF Fair Play Kurulu'ndan 3 ödüle birden layık görüldü. Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Mayıs 2024 dönemini ve 2023-2024 sezonunun bütününü değerlendirmek üzere bir araya geldi. Aynı zamanda İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın da başkanı olan Ali Erten başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu toplantı sonunda sezon değerlendirmelerini açıkladı.



Göztepe kurul tarafından 1'inci Lig'de sezonun en centilmen takımı olarak belirlenirken, en centilmen teknik direktör sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı Stanimir Stoilov oldu. Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı'nın Şehrimin Takımı Projesi de en başarılı sosyal sorumluluk projesi ödülünü aldı. Göztepe, 1'inci Lig'de 2023-2024 sezonunu takım olarak doğrudan kırmızı kart görmeden, ikinci sarıdan gördüğü tek kırmızı kartla tamamlayan tek takım oldu. Bunun yanı sıra maç başına 1.88 sarı kart ortalaması ile ligin en az sarı kart gören takımlarından biri olan Göz-Göz, sezon boyunca iddialı bir şekilde mücadele edip, Süper Lig yarışı vermesine rağmen centilmenliği elden bırakmadı. Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, takımıyla Süper Lig mücadelesi verirken sözleri, davranışları, rakiplerine, futbol ailesine, hakemlere saygısı, oyuncularına yaklaşımı nedeniyle ödüle layık görüldü.



TFF Fair Play Kurulu, 1'inci Lig'de 3 projeyi 2023-2024 Sezonunun En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projeleri olarak belirlerken, Göztepe'ye yine hakkını teslim etti. Göztepe Spor Eğitim Vakfı'nın öncülüğünde, Göztepe Spor Kulübü ve gönüllerin iş birliği ile, "Şehrimin Takımı" projesi hayata geçirilip, çocuklar için uygun olan takvimlerde, futbol ile birlikte diğer spor branşlarını kapsayacak şekilde sezon boyunca devam etmesi, binlerce çocuğun sporla aktiviteleri ile buluşturulması ödülü haketti. Proje, çeşitli sosyal, ekonomik ve önyargı gibi sorunlardan ötürü spor karşılaşmalarına katılamayan, özellikle ilkokul ve ortaokul yaşlarındaki öğrencileri sporla buluşturdu. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda 6 Aralık 2023 günü Türkiye Kupası'nda oynanan 1461 Trabzon FK maçında 2500 öğrenciyi hazırlanan içinde kumanya ve hediyeler olan çantalarla ağırladı.



99'UNCU YILA YAKIŞTI



14 Haziran 1925'te temelleri atılıp kuruluş yıl dönümünü 2006'dan bu yana taraftarın meşale şovuyla kutlayan Göztepe, Süper Lig'e de çıktığı 99'uncu yıla özel eşi görülmemiş bir organizasyona imza attı. Göztepe yönetimi ve taraftarın, İzmir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlediği organizasyon, muhteşem bir görsel şölene dönüştü. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren binlerce taraftar saatlerin 19.25'i göstermesiyle birlikte Güzelyalı Sahili'nde toplandı. Sahil hattına dev ekranlar kuruldu. Saat 20.30'dan itibaren başlayan DJ ve ışık şovları kutlamaların ateşini yaktı. Saat 22.00'de ise sahil hattı boyunca toplanan binlerce Göztepeli, Susuzdede Parkı'ndan atılan ilk fişekle aynı anda geleneksel hale getirilen meşale şov yaptı. Sahil boyunca ve Gürsel Aksel Stadı'nın çatısında yan yana dizilen Göztepeliler, ellerindeki meşaleleri saat 22.00'de aynı anda ateşlerken, yüzlerce işaret fişeği de geceyi aydınlattı. Meşale şovun ardından başlayan havai fişek gösterileri dakikalarca sürdü.



Göztepe'nin 99'uncu yıl kutlamasını Onursal Başkan Mehmet Sepil, CEO Kerem Ertan, Sportif Direktör Ivan Mance, futbolculardan İsmail Köybaşı, Yalçın, Arda, Doğan, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Eyüp Kadir İnan ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve camiayla birlikte özel olarak sarı-kırmızılı bayraklarla donatılan Bergama Vapuru'ndan takip etti. Onursal Başkan Sepil, Ivan Mance ve futbolcular, vapurun üzerinden taraftarla aynı anda meşale yaktı. Unutulmaz organizasyonunda son olarak yönetimin katkılarıyla ünlü sanatçı Levent Yüksel sahne aldı. Göztepe Vapur İskelesi'nin yanında kurulan sahneye çıkan Levent Yüksel, binlerce taraftarla birlikte sarı-kırmızılı tribünlerin geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki her iç saha maçı öncesinde haykırdığı Medcezir şarkısını seslendirdi.





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