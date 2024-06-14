Borussia Dortmund, Hummels ile yollarını ayırdı!

Borussia Dortmund, Alman savunma oyuncusu Mats Hummels'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Borussia Dortmund, Hummels ile yollarını ayırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2024 14:09
Son güncelleme 14 Haziran 2024 14:23
Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren ve bir süredir takımdaki geleceği merak konusu olan Mats Hummel ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman savunma oyuncusuna teşekkür edilerek yeni kariyerinde başarılar dilendi.

BEŞİKTAŞ'LA ANILIYOR

Mats Hummels'in adı uzun süredir sık sık Beşiktaş ile anılıyor. Yıldız oyuncuya ayrıca MLS'den de talipler bulunuyor.

Tecrübeli oyuncunun gelecekle ilgili kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI 

Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery