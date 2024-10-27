Beşiktaş kulübünün toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün toplam borcu açıklandı.

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Beşiktaş kulübünün toplam borcu açıklandı!
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27 Ekim 2024 13:16
Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu belirtti.

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