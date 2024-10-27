Fenerbahçe'de Reguilon harekatı başlıyor!

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası devre arasında bir sol bek transferi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Premier Lig'de forma giyen ve Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Sergio Reguilon'u gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Reguilon harekatı başlıyor!
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27 Ekim 2024 13:18
Son güncelleme 27 Ekim 2024 13:22
Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından devre arasında sol bek takviyesi yapma kararı alan Fenerbahçe'de bir numaralı hedef; Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon...

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan 27 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde resmi girişimler başlayacak.

MOURINHO İLE GÖRÜŞME

Portekizli teknik adamın da Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve eski öğrencisinden 'gelirim' yanıtını aldığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Bu sezon Tottenham'da forma şansı bulamayan İspanyol yıldızın sözleşmesi de haziran 2025'te bitiyor.  

 

 

 

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