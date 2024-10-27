Fenerbahçe'de Reguilon harekatı başlıyor!

Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından devre arasında sol bek takviyesi yapma kararı alan Fenerbahçe'de bir numaralı hedef; Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon...
RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan 27 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde resmi girişimler başlayacak.
MOURINHO İLE GÖRÜŞME
Portekizli teknik adamın da Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve eski öğrencisinden 'gelirim' yanıtını aldığı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
Bu sezon Tottenham'da forma şansı bulamayan İspanyol yıldızın sözleşmesi de haziran 2025'te bitiyor.
RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan 27 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde resmi girişimler başlayacak.
MOURINHO İLE GÖRÜŞME
Portekizli teknik adamın da Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve eski öğrencisinden 'gelirim' yanıtını aldığı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR
Bu sezon Tottenham'da forma şansı bulamayan İspanyol yıldızın sözleşmesi de haziran 2025'te bitiyor.