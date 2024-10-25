Haber Tarihi: 25 Ekim 2024 14:32 - Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 14:32

İUP maaşları yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?

İUP maaşları yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak soruları Ekim ayı ile beraber tekrar gündemde. İşgücü Uyum Programı (İUP) ödemeleri, iş gücüne katılımda teşvik sağlanması amacıyla engelli, kadın, eski hükümlü ve uzun süredir işsiz olan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, İUP maaşları yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?

İUP maaşları yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak?
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2024 yılı için İUP maaşlarının ne zaman yatacağı ise şu an en çok merak edilen konulardan biri. Peki, İUP maaşları hesaplara yattı mı, yatırılacağı tarih belli mi?

İUP Maaşları Yattı Mı, Ne Zaman Yatacak?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yer alan vatandaşların maaş ödeme tarihleri henüz kesinleşmiş değil. Önümüzdeki günlerde maaşların hesaplara aktarılması bekleniyor ve bu konuda resmi bir açıklama yapılır yapılmaz güncel bilgiler paylaşılacak.

İUP Programı Hakkında Detaylar

İUP programına katılmak isteyen bireylerin, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmaması ve son bir ay içinde sigortalı olarak çalışmamış olması gerekiyor. İUP kapsamında yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle çalışma imkânı sunuluyor.

Bu programın ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış bir eğitim sürecini içeriyor ve haftada 5 gün, 37,5 saat çalışma esasına dayanıyor. Programın devamındaki dönemlerde ise haftada 3 gün, 22,5 saat çalışma öngörülüyor. Program süresince katılımcılara aylık yaklaşık 8 bin lira ödeme yapılacak ve kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Ayrıca, katılımcılar program süresince en fazla 140 gün çalışabilecek.

Program süresince İUP dışında başka bir işte çalışmaya engel bir durum bulunmamakta olup, katılımcıların başka yerlerde yarı zamanlı çalışması da mümkün.
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